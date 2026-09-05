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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Köprü ve otoyollar için özelleştirme kararı

05 Eylül 2026, Cumartesi 09:48
Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KGM’nin sorumluluğundaki bazı köprü ve otoyolların mülkiyet devri yapılmadan 30 yıllığına özelleştirilmesi ve işlemlerin 31 Aralık 2031’e kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki bazı köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 11750 sayılı kararla, daha önce özelleştirme kapsamına alınan otoyol ve köprülere Niğde-Pozantı Otoyolu ile Gaziantep ve Bursa çevre otoyollarının belirli bölümleri de eklendi.

Özelleştirme sözleşmelerinin süresi 30 yıl olarak belirlenirken, işlemlerin 31 Aralık 2031’e kadar tamamlanmasına karar verildi. Kararda mülkiyet devri kapsam dışında tutulurken, özelleştirmelerin işletme hakkının verilmesi, kiralama ve gelir ortaklığı gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilmesine imkân tanındı.

ÜÇ OTOYOL DAHA KAPSAMA ALINDI

Kararla birlikte KGM’nin sorumluluğundaki Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu’nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü ile bu yolların bağlantı yolları özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Söz konusu otoyolların üzerindeki bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri, yük aktarma merkezleri ile diğer mal ve hizmet üretim birimleri de özelleştirme kapsamına dahil edildi.

Yeni düzenleme yalnızca kapsama yeni eklenen yollarla sınırlı tutulmadı. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003 ve 2010 yıllarında aldığı kararlarla daha önce özelleştirme kapsamına alınan otoyol ve köprüler de aynı özelleştirme çerçevesine dahil edildi.

İSTANBUL KÖPRÜLERİ DE LİSTEDE

Daha önce alınan kararlar kapsamında Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Toprakkale-İskenderun Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu özelleştirme kapsamındaki yollar arasında bulunuyor.

Ankara ve İzmir çevre otoyollarının yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çevre Otoyolu, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de kapsamda yer alıyor. Bu yollar ve köprülerin bağlantı yolları ile üzerlerindeki tesisler de özelleştirme çerçevesine dahil ediliyor.

MÜLKİYET DEVRİ YAPILMAYACAK

Kararda, özelleştirmede mülkiyet devri yönteminin uygulanmayacağı açıkça belirtildi. Buna göre kapsamdaki otoyol ve köprülerin mülkiyetinin satılması öngörülmüyor.

Özelleştirme işlemleri; işletme hakkının verilmesi, kiralama, mülkiyetin gayriayni haklarının tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin niteliğine uygun diğer hukuki tasarruf yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanması yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Kapsama alınan otoyollar, köprüler ve bunlara bağlı tesisler bir bütün halinde özelleştirilebileceği gibi ayrı ayrı oluşturulacak gruplar halinde de özelleştirme işlemine konu edilebilecek.

İŞLETMECİLERİ KGM DENETLEYECEK

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre özelleştirme sözleşmelerinin süresi 30 yıl olacak. Özelleştirme işlemlerinin tamamlanması için ise 31 Aralık 2031’e kadar süre tanındı. Böylece 2031 tarihi ihale ve devir sürecinin tamamlanması için son tarihi, 30 yıllık süre ise yapılacak özelleştirme sözleşmelerinin süresini ifade edecek.

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kapsamdaki yolların, köprülerin ve bunlara bağlı tesislerin bakım, onarım ve işletme sorumluluğu KGM’de kalacak.

Devir işlemlerinin ardından işletmecilerin bakım, onarım, işletme ve diğer yükümlülükleri KGM tarafından belirlenecek. İşletmecilerin söz konusu yükümlülüklere uyup uymadığına ilişkin denetim ve kontrol de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Haber Merkezi

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