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4 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Türk şirketlerden Rakka'da sanayi adımı

04 Eylül 2026, Cuma 01:18
Suriye Yatırım Kurumu ile Türk şirketleri Rakka'da sanayi bölgesi kurulması için anlaşma imzaladı.

 

Suriye'nin Rakka ilinde sanayi ve zanaat bölgesi kurulması amacıyla Rakka Valiliği, Suriye Yatırım Kurumu ve Türk şirketleri arasında anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın imzaları, 63. Dönem Şam Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklerde atıldı.

1500 DÖNÜM ÜZERİNDE OLACAK

Projenin, 1500 dönümlük arazi üzerine sanayi bölgesi kurulmasını içerdiği ve Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecinde üretim, istihdam ve ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi. Sanayi bölgesinin, "sanayi faaliyetlerinin düzenlenmesine, yatırımcılara daha geniş alan ve imkan sağlanmasına ve bölgedeki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sunması" da hedefleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK

Söz konusu bölgenin ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra Rakka ve çevresindeki ekonomik faaliyetleri canlandırması bekleniyor.

 

AA

Etiketler: Türkiye-Suriye ilişkileri, Ekonomi, Rakka, Sanayi bölgesi
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