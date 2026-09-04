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ABD Gizli Servis'i hakkında şaşırtan bilgi

04 Eylül 2026, Cuma 01:32
ABD Kongresi'nde yürütülen soruşturmada, Gizli Servis'in güvenlik politikalarında gerekli güncellemeleri yapmadığı, İHA'lara karşı yıllarca eski yöntemlerle mücadele ettiği tespit edildi.

 

ABD'de, Başkan Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi de dahil olmak üzere yaşanan güvenlik olaylarına rağmen, Gizli Servis'in güvenlik politikalarını uzun yıllar güncellemediği ortaya çıktı.

BAŞKANI KORUMA PROTOKOLÜ 1991'DEN KALMA

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin yayımladığı raporda, Gizli Servis'in, ABD Başkanı ve yurt dışına seyahat eden diğer yetkilileri korumaya yönelik protokolleri 1991'den bu yana değiştirmediği belirtildi.

En son Trump'ın, Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesinden dönüşünde güvenlik gerekçesiyle uçağını değiştirmek zorunda kalmasının ardından konunun üzerine gidilirken, ABD Kongresi'nde yürütülen soruşturmada, Gizli Servis'in gerekli güncellemeleri yapmadığı, İHA'lara karşı yıllarca eski yöntemlerle mücadele ettiği tespit edildi.

ABD medyası, Kongre denetleme kurumunun bulgularının, koruma ekiplerinin Trump'a yönelik suikast girişimlerini ele alış biçimi ile Air Force One'ın olası tehditlere karşı şaşırtma amacıyla kullanılması konusunda yürütülen incelemelerin devam ettiği bir dönemde gündeme geldiğine dikkati çekti.

"EKSİKSİZ BİLGİYE SAHİP DEĞİL"

2015-2025 arasında Gizli Servis'in normal koruma faaliyetlerini aksatan 83 olayı incelediği aktarılan raporda, bunlardan 25'inin ardından ortaya çıkan gereklilikler doğrultusunda politikaların güncellendiği belirtildi.

Raporda, "Çoğu zaman Gizli Servis, güvenlik olaylarının ardından koruma politikalarını güncellememiştir ve Gizli Servis politikası, personelinin bu durumlarda statükoyu koruma gerekçelerini belgelemesini gerektirmez. Sonuç olarak Gizli Servis, koruma politikalarını güncelleme konusunda karar verirken eksiksiz bilgiye sahip değildir." ifadeleri yer aldı.

SÖZCÜ İDARİ İZNE ÇIKARILMIŞTI

Ayrıca rapora göre Gizli Servis, yeni prosedürlerin yayınlanmasından itibaren dört yıl içinde gözden geçirilmesini öngören kendi politikasını da uygulamadı.

Geçen hafta Hesap Verebilirlik Ofisi, kurumun sözcüsünü ve diğer iki yetkiliyi, "görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında" idari izne çıkarmıştı.

 

AA

Etiketler: ABD, Gizli Servis, Trump, Güvenlik politikaları
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