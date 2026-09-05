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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Gıda işletmelerine Ağustosta 100 bin 128 denetim yapıldı

05 Eylül 2026, Cumartesi 10:05
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında Türkiye genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim yapıldığını, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira para cezası uygulandığını ve 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de geçen ay gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilenlere toplam 186,5 milyon lira ceza verildiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Yumaklı, 1-31 Ağustos'ta yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yumaklı, denetimler sonucunda uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası uygulanırken, 49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken, vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

AA

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