Enflasyon yüküne karşı seyyanen zam

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağustos enflasyonuyla memur ve emeklinin yüzde 7’lik zammının yarısının eridiğini belirterek, kayıpların telafisi için seyyanen zam çağrısında bulundu.

MEHMET KARA-ANKARA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından Ağustos ayı enflasyon rakamı %1,84 ve yıllık enflasyon %31,51 olarak açıklandığını memur ve emekliye verilen yüzde 7’lik zam oranının yarısının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, “Kayıpların zamana yayılması yerine, alım gücündeki erimeyi telafi edecek seyyanen zamla gerçek bir iyileştirme zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir” dedi.



KAYIPLAR İVEDİ TELAFİ EDİLMELİ

Uzun süredir devam eden sıkılaşma politikaları ve enflasyonu baskılama araçları, enflasyonu değil de sıkı hayat şartları karşısında sabit gelirliyi, memurlarımızı ve emeklilerimizi baskıladığını ifade eden Yalçın, “2025 yılında Merkez Bankası tarafından 2026 yılı için yüzde 16 olarak öngörülen enflasyon beklentisinin 2026 yılında revize ederek yüzde 28’e yükseltilmesi; kamu görevlilerinin ücretlerinde yaşanan reel kayıpların en somut göstergesidir. Enflasyon beklentisi artan enflasyona göre güncelleniyorsa maaş ve ücretlerde güncellenmeli, kayıplar ivedi telafi edilmelidir” diye konuştu.

GERÇEK ENFLASYON DAHA YÜKSEK

Gıda, kira, emtia ve zorunlu harcamaların oluşturduğu gerçek enflasyon sepetinin daha yüksek olduğu, kamu görevlileri ve emeklilerin alım gücünün açıklanan enflasyondan daha hızlı bir şekilde eridiği toplumun bütün kesimleri tarafından bilindiğine dikkat çeken Ali Yalçın, “Gelirin büyük bir bölümünün kiraya, geriye kalanının ise temel ve zorunlu harcamalara ancak yetebildiği bir ekonomik tabloda, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin geleceğe dair beklentilerinin olumlu yönde seyretmesini beklemek mümkün değildir. Toplu sözleşme sürecinin kamu görevlilerine çıkardığı ağır fatura, salt enflasyon farkıyla kapatılabilecek bir kayıp değildir” dedi.

YANLIŞTA ISRARDAN VAZGEÇİLMELİ

Yalçın, “Kayıpların zamana yayılması yerine, alım gücündeki erimeyi telafi edecek seyyanen zamla gerçek bir iyileştirme zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir. Toplu sözleşme masasında ve Hakem Kurulu’nda memurun ve emeklinin sesine kapatılan kulaklar artık açılmalı, yanlışta ısrardan vazgeçilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.