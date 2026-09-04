"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Enflasyon yüküne karşı seyyanen zam

04 Eylül 2026, Cuma 19:54
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağustos enflasyonuyla memur ve emeklinin yüzde 7’lik zammının yarısının eridiğini belirterek, kayıpların telafisi için seyyanen zam çağrısında bulundu.

 

MEHMET KARA-ANKARA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,  TÜİK tarafından Ağustos ayı enflasyon rakamı %1,84 ve yıllık enflasyon %31,51 olarak açıklandığını memur ve emekliye verilen yüzde 7’lik zam oranının yarısının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, “Kayıpların zamana yayılması yerine, alım gücündeki erimeyi telafi edecek seyyanen zamla gerçek bir iyileştirme zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir” dedi.

KAYIPLAR İVEDİ TELAFİ EDİLMELİ

Uzun süredir devam eden sıkılaşma politikaları ve enflasyonu baskılama araçları, enflasyonu değil de sıkı hayat şartları karşısında sabit gelirliyi, memurlarımızı ve emeklilerimizi baskıladığını ifade eden Yalçın, “2025 yılında Merkez Bankası tarafından 2026 yılı için yüzde 16 olarak öngörülen enflasyon beklentisinin 2026 yılında revize ederek yüzde 28’e yükseltilmesi; kamu görevlilerinin ücretlerinde yaşanan reel kayıpların en somut göstergesidir. Enflasyon beklentisi artan enflasyona göre güncelleniyorsa maaş ve ücretlerde güncellenmeli, kayıplar ivedi telafi edilmelidir” diye konuştu.

 

GERÇEK ENFLASYON DAHA YÜKSEK

Gıda, kira, emtia ve zorunlu harcamaların oluşturduğu gerçek enflasyon sepetinin daha yüksek olduğu, kamu görevlileri ve emeklilerin alım gücünün açıklanan enflasyondan daha hızlı bir şekilde eridiği toplumun bütün kesimleri tarafından bilindiğine dikkat çeken Ali Yalçın, “Gelirin büyük bir bölümünün kiraya, geriye kalanının ise temel ve zorunlu harcamalara ancak yetebildiği bir ekonomik tabloda, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin geleceğe dair beklentilerinin olumlu yönde seyretmesini beklemek mümkün değildir. Toplu sözleşme sürecinin kamu görevlilerine çıkardığı ağır fatura, salt enflasyon farkıyla kapatılabilecek bir kayıp değildir” dedi.

 

YANLIŞTA ISRARDAN VAZGEÇİLMELİ

Yalçın, “Kayıpların zamana yayılması yerine, alım gücündeki erimeyi telafi edecek seyyanen zamla gerçek bir iyileştirme zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir. Toplu sözleşme masasında ve Hakem Kurulu’nda memurun ve emeklinin sesine kapatılan kulaklar artık açılmalı, yanlışta ısrardan vazgeçilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Memur-Sen, Ali Yalçın, memur zammı, emekli zammı, seyyanen zam, enflasyon, Ağustos enflasyonu, TÜİK, enflasyon farkı, alım gücü, memur maaşı, emekli maaşı, kamu çalışanları, reel kayıp, hayat pahalılığı, toplu sözleşme, Hakem Kurulu, maaş zammı, ekonomik kayıp, enflasyon yükü
Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyon yüküne karşı seyyanen zam

    ABD Gizli Servis'i hakkında şaşırtan bilgi

    Türk şirketlerden Rakka'da sanayi adımı

    Brussels Airlines çalışanları İsrail uçuşlarını reddedebilecek

    Okul zili çalmadan masraf zili çaldı

    Gemi kazasında gelişme: 2 kaptan hakkında tutuklama talebi

    Çerçeve yasası yaraları iyileştirecek mi?

    Mekke Anlaşması: Suudi Arabistan’ın diplomasi önceliği

    Silivri'deki gemi kazasında çarpıcı rapor: Tecrübesiz 3. kaptan dümende, kaptan uykudaymış

    İngiltere'de 55 bin imzalı Filistin mektubu

    Netanyahu'nun "ana görev"i İran'da rejim değişikliğiymiş!

    ABD Başkan Yardımcısı Vance: "Tüm seçenekler masada"

    Başakşehir'de toprak kayması, 1 işçi öldü

    Yalova Grand Thermal çalışanlarından maaş ve tazminat eylemi

    Silivri'deki gemi kazasında 9 gözaltı

    TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

    Netanyahu işgalde ısrarcı: Gazze’den çıkmayacağız

    İBB'ye yeni operasyon: 13 kişi gözaltında

    ENAG, ağustos ayı enflasyonunu açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD Gizli Servis'i hakkında şaşırtan bilgi
    Genel

    Gemi kazasında gelişme: 2 kaptan hakkında tutuklama talebi
    Genel

    Türk şirketlerden Rakka'da sanayi adımı
    Genel

    Brussels Airlines çalışanları İsrail uçuşlarını reddedebilecek
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Okul zili çalmadan masraf zili çaldı
    Genel

    Kahramanmaraş okul saldırısı davası bugün: Anne ve baba hakim karşısında
    Genel

    Irish man embraces Islam
    Genel

    Enflasyon yüküne karşı seyyanen zam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.