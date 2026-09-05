Siyasette hesaplaşma mahkemede olmaz - Davutoğlu soruşturmasına her kesimden tepki

ESKİ BAŞBAKANLARDAN AHMET DAVUTOĞLU’NUN GEÇMİŞTEKİ BİR KONUŞMASI ÜZERİNE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMASI, DEMİREL’İN SÖZÜNÜ HATIRLATTI: ''SİYASETTE HESAPLAŞMA MAHKEMEDE OLMAZ''

Ankara - Mehmet Kara

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında re’sen soruşturma başlattı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.” Davutoğlu’nun 7 Eylül’de Ankara Adliyesi’ne gelerek, soruşturma savcısına ifade vereceği öğrenildi.

Türkiye’de siyasî tartışmaların yargı süreçleri üzerinden yürütülmesi tartışılırken, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yıllar önce yaptığı bir değerlendirme yeniden gündeme geldi.

Demirel, siyasette yapılan hataların karşılığının mahkemeler değil, milletin sandıkta verdiği karar olması gerektiğini vurgulamıştı.

DEMİREL: SİYASETİ MAHKEMEYE GÖTÜRÜRSENİZ ÖLDÜRÜRSÜNÜZ

“Siyasette hata yapabilirsiniz. Yalnız yaptığınız hatanın karşılığı mahkeme değildir. Siyasi hatanın karşılığı seçmenin sizi seçmemesidir. Siyasette hesaplaşma mahkemede olmaz. Ne zaman siyaseti mahkemeye götürürsünüz, o zaman memleketin siyasetini öldürürsünüz.”

Siyasetçilerden büyük tepki geldi

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na Cumhurbaşkanı’na hakaretten soruşturması başlatılmasına siyasetçilerden büyük tepki geldi.

SİYASî ELEŞTİRİLER YARGININ KONUSU DEĞİLDİR

Saadet Parti Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Siyasi eleştiriler yargının konusu değil, siyasetin gündemidir. Yargı; siyasi hesaplaşmaların, muhalif olanı susturmanın bir aracı değildir. Aksine siyasetin ve milletin, iktidar gücü karşısındaki en önemli güvencesidir. Bugün içeride ve dışarıda çetin krizlerle boğuşan Türkiye’nin ihtiyacı; baskıdan korkan ve susan bir siyaset değil, tam bağımsız yargı, hür siyaset ve eksiksiz bir hukuk devletidir” dedi.

DEMOKRASİYE YAPILMIŞ AÇIK BİR MÜDAHALEDİR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davutoğlu’na, bundan tam 5 yıl önce kamuoyuna yansımış sözleri sebebiyle soruşturma açılmasının ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasetin alanına yapılmış açık bir müdahale olduğunu belirterek, “Siyasetçilerin görevi konuşmak, eleştirmek, yanlış gördükleri konularda iktidarın uygulamalarıyla ilgili hesap sormaktır. İktidarlar eleştirilere siyaset içinde cevap verir; kürsüde cevap verir, milletin önünde cevap verir. Demokrasi böyle işler, böyle işlemelidir. Türkiye’nin ihtiyacı, siyasi eleştirilerin soruşturmalarla karşılandığı değil; farklı fikirlerin özgürce ifade edildiği, yargının siyasî hesaplaşmalardan uzak ve bağımsız olduğu bir hukuk devletidir” dedi.

DEMOKRATİK SİYASETİN TABİATINDA ELEŞTİRİ VARDIR

Eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de, “Siyasetçinin sözüne siyasetle cevap verilir, iddialar yanlışsa belgelerle çürütülür, haksızsa yine siyaset içinde karşılık verilir. Yıllar önce söylenmiş siyasi sözlerin bugün ceza soruşturması konusu yapılması, yargının tarafsızlığı ve ifade özgürlüğü bakımından haklı kaygılar doğurur. Türkiye’nin ihtiyacı, siyasetçilerin söz söylerken savcılığı düşünmek zorunda kaldığı bir atmosfer değildir. Hakaret elbette meşru görülemez; ancak sert siyasî eleştiri de hakaretle özdeşleştirilmemelidir. Sorumlu ve seviyeli bir siyasi dilin hâkim olduğu, tartışmaların siyaset içinde yürütüldüğü ve yargının bütün taraflara eşit mesafede durduğu güçlü bir hukuk devleti esas olmalıdır” diye konuştu.

GEREKÇE 2021’DEKİ SÖZLER

Ahmet Davutoğlu’nun avukatı Hasan Seğmen, soruşturmanın Eylül 2021’de Bingöl’ün Genç ilçesinde yaşanan bir gerginlik sırasındaki ifadelere dayandığını belirterek, “Soruşturmaya konu olan, Sayın Başbakanımızın Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla, Eylül 2021 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde provokatör olduğu aşikâr olan bir kişinin suçlamalarına verdiği cevapların bir kısmıdır. Üzülerek belirtmek isterim ki; ülkemize onurla hizmet etmiş Başbakanımız hakkında başlatılan bir soruşturmayı hukuki mercilerden değil de basından öğrenmiş olmak dolayısıyla ülkemdeki hukuk düzeni ile ilgili olarak derin bir hüzün duydum” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum konunun özünü es geçti!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Ahmet Davutoğlu için kullanılan “Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı” ifadesini eleştirdi. Uçum, parlamenter sistemde halk tarafından doğrudan seçilenlerin yalnızca TBMM üyeleri olduğunu, başbakan ve bakanların ise atanarak göreve geldiğini savundu. Uçum, 1982 Anayasası’nın mülga 109. maddesine göre başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından milletvekilleri arasından atandığını, bakanların ise Başbakan tarafından seçilip Cumhurbaşkanınca atandığını hatırlattı. Bu nedenle parlamenter sistem dönemindeki başbakan ve bakanların “seçilmiş” olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Uçum, Davutoğlu için kullanılan söz konusu sıfatın anayasal bir dayanağı bulunmadığını ifade etti.

Haber Merkezi