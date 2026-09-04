Kahramanmaraş okul saldırısı davası bugün: Anne ve baba hakim karşısında

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli 10 kez müebbet ve 30 yıl, annesi Peyman Pınar Mersinli ise 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin adli yargılama süreci Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin anne ve babası hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Anne ve babaya yönelik cezalar belli oldu

Birinci sınıf emniyet müdürü ve polis müfettişi olan baba Uğur Mersinli ile anne Peyman Pınar Mersinli hakkında yöneltilen iddialar ve talep edilen cezalar şu şekildedir:

Baba Uğur Mersinli: Çocuğunun psikolojik durumunu, silahlara ilgisini ve kendisine zarar verme eğilimlerini bilmesine rağmen tedbir almadığı gerekçesiyle "olası kastla öldürme" suçundan 10 kez müebbet, "olası kastla yaralama" suçundan ise 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Anne Peyman Pınar Mersinli: Çocuğunun sağlık durumuna dair uyarılara rağmen gerekli adli ve tıbbi başvuruları yaptırmadığı gerekçesiyle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hâkim karşısına çıkacak.

Okuldan aileye 32 kez uyarı

İddianamede, okul yönetiminin saldırganın psikolojik durumuna ilişkin aileye 32 kez yazılı bildirimde bulunduğu aktarıldı. Buna karşın baba Uğur Mersinli'nin evde çok sayıda silahı erişilebilir halde bulundurduğu, çocuğunu poligona götürerek atış talimi yaptırdığı ve dijital faaliyetlerini denetlemediği kaydedildi. Savcılık, ebeveynlerin meydana gelen sonucu öngörebilecek durumda olmalarına rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermediklerini vurguladı