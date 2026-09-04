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4 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Brussels Airlines çalışanları İsrail uçuşlarını reddedebilecek

04 Eylül 2026, Cuma 00:56
Brussels Airlines yönetimi ile ACV Puls sendikası arasında Tel Aviv uçuşları konusundaki anlaşmazlık personel lehine sonuçlandı. Brussels Airlines pilot ve kabin görevlileri söz konusu uçuşları reddedebilecek.

Belçika hava yolu şirketi Brussels Airlines'ın pilot ve kabin personeli Tel Aviv'e düzenlenen uçuşlarda görev almayı reddedebilecek.

Belga ajansının haberine göre, Brussels Airlines yönetimi ile sendika temsilcileri arasında Tel Aviv uçuşlarında personel görevlendirilmesi konusundaki anlaşmazlık sebebiyle toplantı yapıldı. Toplantıda, pilot ve kabin personelinin Tel Aviv'e gidiş ve dönüş uçuşlarında görev yapmayı reddedebilmesine imkan tanınması kararlaştırıldı.

İLK SEFERLERDE GÖNÜLLÜLÜK ESAS ALINMIŞTI

Brussels Airlines, Ağustos ayında Brüksel ile Tel Aviv arasındaki seferlerini yeniden başlatmış ve ilk haftalarda bu uçuşlarda gönüllü personel görevlendirmişti. Ancak şirketin Eylül ayından itibaren Tel Aviv uçuşlarını normal çalışma programına dahil ederek personel görevlendirmeye başlaması sendikaların tepkisine yol açmıştı.

ACV Puls sendikası, İsrail uçuşlarında yalnızca gönüllü personelin görevlendirileceği yönünde anlaşmanın ihlal edildiği gerekçesiyle grev uyarısında bulunmuştu.

AA

Etiketler: Belçika, Brussels Airlines, Tel Aviv
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