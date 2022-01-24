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24 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Kovid-19’a değil, faturaya yenildik

24 Ocak 2022, Pazartesi
Art arda gelen zamlarla zor günler geçiren esnaf, kepenk kapatmaya başladı.

İzmir’de 14 günlük elektrik faturası bin 719 lira gelen Muhammet Yılmaz, kafesinin camına “Covid-19’a değil elektrik faturasına yenildik. Devren kiralık” yazısı astı. Yılmaz, “Çaresiz kaldık. Elektrik, kira, stopaj, vergi... Bu yükün altından kimse kalkamaz. Sene sonuna kadar ülkedeki esnafın yarısı dükkanını kapatır” dedi. 4 bin lira elektrik faturası geldiğini söyleyen restoran işletmecisi Gülperi Görnük ise “Her gün zam var. Una, ete, her şeye zam geliyor ama biz yapamıyoruz. Zam yapsak zaten müşterilerin alacak durumu yok. Esnaf olarak zor durumdayız. Öğlen saatinde iş yok. Dün elektrik faturam geldi, 4 bin lira. O kadar kısıyorum ki birçok şeyi kapatıyorum ama yine de 4 bin lira geliyor. 3 dolap açık. Üşüyoruz ama klimayı açmıyoruz. Pide fırınının ısısı ile idare ediyoruz. Sonumuz iyi değil, bu gidişle hepimiz kapatacağız” diye konuştu.

İzmir - Anka

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