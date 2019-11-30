'Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü'

Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin (ASİAD) bu yılki Olağan Genel Kurulu'na yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da katıldı. Üç ismin de birer konuşma yaptığı toplantıda eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, fırsatları değerlendirme, vizyon üretme ve krizleri yönetmenin en asgari şartının düşünce özgürlüğü olduğunu anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin olmadığı, hukukun üstünlüğünün olmadığı, yargının bağımsız olmadığı, adaletin olmadığı bir ülke gelişmez, büyümez. Adaleti görmezden gelirseniz, 'Benim her söylediğim kanundur, her söylediğim adalettir.' anlayışına teslim olursanız, Türkiye büyümez." dedi.

Kılıçdaroğlu, 1970'li yıllarda Türkiye'nin, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'le hemen hemen aynı düzeyde olduğunu, kişi başına gelirlerin de aynı seviyede bulunduğunu, İtalya'nın kişi başına gelirinin daha yüksek olduğunu anlattı.

Türkiye'nin Güney Kore'den önce otomobil ürettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"50 yıl sonraya gelelim... Yunanistan, Portekiz, İspanya bizi geçti. İtalya zaten önde. Güney Kore diğerlerini de geçti. Biz çok gerilerdeyiz. Niçin? Biz bu soruya sağlıklı yanıt bulamazsak ve bu sorunu çözmek için size doğruları söyleyecek, çözümleri de sizin önünüze koyacak, iktidar olduktan sonra da vadettiklerini aşama aşama yerine getirecek bir siyaset kurumuna ihtiyacımız var. Eğer biz, 49 yılda saydığım ülkelerin çok gerisine düştüysek, bunun sorumlusu da siyaset kurumudur. Hamasete gelince çok şey söylüyoruz, ama gerçekler çok farklı. Eğer biz adalete, hakka, hukuka dayanan, halkına hesap veren bir siyaset anlayışını hayata geçiremezsek daha çok konuşuruz."

Karamollaoğlu: İş insanlarının bir araya gelmesi önemli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de eğer işsizlik artıyorsa, resmi rakamlarla bile 5 milyona yaklaşmışsa, gayriresmi olarak 8-9 milyon insan işsizse, ekonomik yönden gelir seviyemiz yükseliyor, insanlar geçimlerini sağlıyor dememiz mümkün değil." dedi.

Karamollaoğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in hızla büyümesinin, Avrupa'nın ekonomik yönden belli bir doymuşluğa gelmesinin ticareti hızlandıracağını belirterek, bu anlamda bölgedeki iş insanlarının bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Dünyayı dikkate almadan politika oluşturulmasının pek kolay olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, adaletin tam olarak gerçekleşmediği bir yerde huzuru ve barışı aramanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Davutoğlu: Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da fırsatları değerlendirme, vizyon üretme ve krizleri yönetmenin en asgari şartının düşünce özgürlüğü olduğunu anlattı.

Krizleri yönetilmek için bütün fikirlere açık bir kriz yönetim stratejisinin uygulanması gerektiğini anlatan Davutoğlu, krizlerin konuşulmasının düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olacağını söyledi.

Hukukun üstünlüğünün önemini dile getiren Davutoğlu, rasyonel ekonomi yönetiminin hamasetle ve psikolojik dürtüleri tahrik ederek olamayacağını aktardı.