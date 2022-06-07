Kur korumalı mevduat hesabı çözüm olmadı, dolarizasyonu artırdı

Hukukçulara göre kur korumalı TL vadeli mevduat anayasaya aykırı. Kimi hukukçular, “Kur korumalı hesapların bedeli doğrudan ve dolaylı toplanan vergilerden elde edilen gelirle ödenemez” görüşünü dile getiriyor.

Uygulamanın dövizi durdurmadığı gibi dolarizasyonu artırması bir yana hazineye maliyeti de tartışılan bir diğer konu. Uygulamanın bir kamu gideri olmadığını ifade eden Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, TCMB’nin tedbir alabileceğini ancak vatandaşın parasını harcamaya yetkili olmadığını belirtti.

Hukukçu ve ekonomist Doğa Şanlıoğlu da 18 Mayıs’ta kur korumalı mevduata 3 ay için yüzde 16,5 (yıllık bileşik yüzde 84) faiz ödendiğini söyledi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Şanlıoğlu “Bu sistemde özetle sermaye sahibi bir grup daha da zenginleşirken halk daha da yoksullaşıyor” dedi.

Haber Merkezi