Kutuplaşırsak darbelerle hesaplaşamayız

Ses Genel Başkanı Ayhan Bilgen, “Türkiye siyasetinde; gerilimin, kamplaşmanın ve kutuplaşmanın bedeli her zaman ağır olmuştur. Elbette darbelere karşı çıkacağız, ama darbeye giden koşulların oluşmasında, siyasetçilerin sorumluluğu konusunda da uyarıcı bir yaklaşım ortaya koyacağız. Siyaset diyalog kurma, konuşma ve sorunları müzakere ile çözme sanatıdır. Eğer Türkiye siyasetinde; kutuplaşma, kamplaşma devam ederse ne ülke sorunlarını çözebiliriz, ne de darbe süreçlerinin izini bitirebiliriz” ifadelerini kullandı.

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