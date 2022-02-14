Kutuplaşmayla değil, istişare ve uzlaşmayla Demokratik Türkiye'yi inşa edeceğiz

6 LİDERİN BEKLENEN BULUŞMASININ ARDINDAN YAPILAN ORTAK AÇIKLAMADA ÇOK ÖNEMLİ VE TARİHî MESAJLAR VERİLDİ.

KUTUPLAŞMAYLA DEĞİL, İSTİŞARE VE UZLAŞMAYLA...

ÖZGÜRLÜKÇÜ VE ÂDİL BİR SİSTEM

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnini hazırlayan partiler olarak, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile güçlü, özgürlükçü, demokratik, âdil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz.

AB NORMLARI ÇERÇEVESİNDE

Önemli olan, AB normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa etmektir.

DEMOKRATİK SİYASETİ GENİŞLETEREK

Yaşanan krizin en önemli sebebi CHS adı altında uygulanan keyfî ve kural tanımaz yönetimdir. Ortak sorumluluğumuz, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir.

ADALET, BARIŞ REFAH VE HUZUR

İşbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız. Hep birlikte inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

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DEMOKRATİK TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDECEĞİZ

6 muhalefet partisi buluşması sonrası yapılan açıklamada, “Güçlü, özgürlükçü, demokratik, âdil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz” denildi.

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi Genel Başkanları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem görüşmeleri için ilk defa bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dâveti ile akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin gündemi sistem değişikliğinin yol haritası oldu. Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşmeye ev sahibi olarak ilk Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu’nun ardından ilk gelen lider Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Toplantıya sırasıyla DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi. 5 saat süren toplantı sonrasında liderler açıklama yapmadan toplantının yapıldığı salondan ayrıldı.

Krizin sebebi Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Birbirinden farklı altı siyasi parti olarak, bizler, Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, âdil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz. Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasî ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde göstermektedir. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetimdir. Altı siyasî parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir.”

İkinci buluşma 28 Şubat’ta

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik” denilen açıklamanın devamında, “Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık. Bugün de parti genel başkanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek ortak ve öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşabilmemiz için sürecin nasıl işleyeceğinin ve bu süreçte ülkemizin nasıl yönetileceğinin yapıcı bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu nedenle geçiş sürecinin yol haritasının çalışılarak üzerinde mutabık kalınması ve vatandaşlarımızla paylaşılması konularında da uzlaşıya vardık” denildi.

‘Yarının Türkiyesi’ni inşa edeceğiz

Türkiye’nin istişare ve uzlaşı ile çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını söyleyen liderler, “Önemli olan, tüm farklılıklarımızla beraber “biz” düşüncesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve hür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa etmektir. (...) Bugün burada milletimiz adına ‘Yarının Türkiyesi’ni inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız. Hep birlikte inşa edeceğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

Hayırlı uğurlu olsun

Altı muhalefet partisi genel başkanı, yapılan toplantı sonrası sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Herkesin yarınından emin olduğu, işler bir demokratik nizam ve işleyen bir adalet sisteminin varlığı için güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında yaptığımız çalışma üzerinde mutabakata vardık. Milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun” değerlendirmesinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Demokrasi için, adalet için, halkımızın refahı ve ülkemizin aydınlık yarınları için 6 siyasî partinin liderleri olarak bir araya geldik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda nihai istişaremizi gerçekleştirdik. Sayın genel başkanların her birine teşekkür ediyorum.” paylaşımında bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Gerçekleştirdiğimiz bu dostane sohbet ve verimli toplantı vesilesiyle başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Hürriyet ve refah getirecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Adaleti, vicdanı, liyakati ve ortak aklı esas alan parlamenter sistem önerimizi konuştuğumuz bu kıymetli toplantı için başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasî liderlere teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altı siyasî partinin liderleri olarak çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz bu buluşmada aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da “Bugün ‘Yarının Türkiye’sini inşa etmek için 6 siyasî parti olarak önemli bir adım attık. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin milletimize ve gelecek nesillere adalet, özgürlük ve refah getireceğine inanıyorum. Başta genel başkanlar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” mesajını yayımladı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA