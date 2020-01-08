'Libya'da taraflar İtalya Başbakanı ile görüşecek'

İtalyan Repubblica gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in Roma'ya gelerek İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşeceğini belirtti.

Haberde, Conte’nin ilk olarak Hafter, sonra Serrac ile görüşeceğini bildirdi. Serrac ve Hafter’in daha sonra Brüksel’e geçmesi bekleniyor. Gazete, İtalya diplomasisinin sıkı çalışmalarının ardından “Libya krizinde olası dönüm noktasının” başladığını yazdı.

Okunma Sayısı: 164

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.