Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir gelen zamları eleştirirken “Çok esnafımız geçici bir süre et yemeğini kaldırmış durumda, boykot niteliğinde. Et yemeğini porsiyonu 35 liradan aşağıya satamıyoruz. Hayat şartları nedeniyle bu fiyatlar müşterimize pahalı geliyor” dedi.

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, Birlik İş Hanı’ndaki oda binasında yeni fiyat güncellemesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Özdemir, “Son 6 ayda yaklaşık 100 lokantacı esnafı dükkânını kapatmak zorunda kaldı, sıkıntımız bu zamlarla alakalı. Gelen aşırı zamlar lokanta esnafını çok mağdur etti” dedi. Özdemir, “Aldığımız tüm ürünlere yüzde 100 zam geldi. Türkiye’de tüm lokantacılar çok zor durumda. Aldığımız her şeye zam geldi. Et, yağ, un, sebze, bakliyat gibi ürünler bizim olmazsa olmazımız. Musluktan su nasıl akıyorsa, yağı biz de öyle kullanıyoruz. Ama yağ ve et fiyatlarına yetişemiyoruz” dedi. Kocaeli - anka

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