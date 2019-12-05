İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, NATO zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, “YPG’yi terör örgütü saydıramadık; ‘Baltık savunma planını veto edeceğiz deyip edemedik’; NATO’yu güncelleyemedik. Peki, Londra’ya niye gittik?” dedi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) Londra’da gerçekleştirilen liderler zirvesinde, son dönemdeki ayrışmalara rağmen yayımlanan ortak deklarasyonda dayanışma kararı çıktı. Türkiye, YPG’nin terör örgütü olarak tanımlanmamasına rağmen Polonya ve Baltık Planı’na destek verdi. Zirvenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın açıklaması yaparak toplantıyı değerlendirdi. Stoltenberg, YPG/PYD konusunun zirvede görüşülmediğini ancak bu konuda görüş ayrılıklarının var olduğunu belirtti. Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, “NATO, YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık Planı’nın karşısında oluruz” demişti.

YPG’yi terör örgütü saydıramadık

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, NATO Zirvesi’nin “Türkiye açısından tam bir başarısızlık ve fiyaskoyla sonuçlandığını” söyledi. Çıray, “NATO’nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planı oy birliği ile geçti ve bizimkiler hiçbir engel çıkarmadılar. Bildirgede tek bir cümleyle dahi YPG’den bir terör örgütü olarak söz edilmesini sağlayamadılar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanına soruyoruz; Trump tarafından bu kadar kolay ikna edilecektiniz de neden veto kartını masaya sürdünüz?” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump’la kişisel dostluk ilişkisinin “NATO Bildirgesi içinde YPG’nin adının bir terör örgütü olarak tek cümleyle dahi geçirilmesini sağlayamadığını” söyleyen Çıray, şunları kaydetti: “Makron’a haddini bildiremedik; YPG’yi terör örgütü saydıramadık; ‘Baltık savunma planını veto edeceğiz deyip edemedik’; NATO’yu güncelleyemedik. Peki, Londra’ya niye gittik?”

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Baltık Planı’na karşılık bir talepte bulunulmadı

Euronews’in haberine göre, zirvenin ardından açıklama yapan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Türkiye’nin Baltık Planı’nı desteklemek için herhangi bir talepte bulunmadığını açıkladı. Nauseda, “Kimse bizden bunun için bir talepte bulunmadı. Hepimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dayanışması için teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.

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S-400 NATO’ya entegre edilmeyecek

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusuna da değinen Stoltenberg, bu sistemlerin NATO’ya entegre edilmeyeceği vurgusunu yaptı. Stoltenberg, Türkiye’nin S-400 almasının kendi ulusal kararı olduğunu ifade ederek, “Birçok müttefik endişelerini dile getirdi. Ben de bu kararın sonuçlarına ilişkin endişemi dile getirdim. Rusya hava savunma sistemi S-400’ün asla NATO’ya entegre edilmeyeceğini söyleyebilirim” dedi.