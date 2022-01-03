Maaşlara ek zam şart oldu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memura ek zam talebini yineledi.

Yalçın, “Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki hedefler tutmadı, tahminler şaştı. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır. Ek zam şart olmuştur” dedi. Yalçın, “Asgarî ücrete yapılan yüzde 50 zam sahada memnuniyet üretmişken aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin ‘yeterli zam’ olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez. Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı, yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telâfi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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