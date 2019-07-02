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2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Madımak’ın acısı hâlâ taze

02 Temmuz 2019, Salı 19:42
Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te çıkan olaylarda vefat edenler düzenlenen programla anıldı.

Olaylarda can verenlerin aileleri ve yakınları ile bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi’nde toplandı. Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana Caddesi güzergâhından eski Madımak Oteli’nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü. 2 Temmuz’da ölenlerin ailelerinin ve anma programı tertip komitesi üyelerinin Bilim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülen eski Madımak Oteli’ne geçişine izin verildi. Aileler, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Orhan Sarıbal ile bazı milletvekilleri, otel önüne karanfil bıraktı. Sivas Valisi Salih Ayhan, 26 yıl önce Sivas’ın adeta bağrına bir hançer saplanmış vaziyette olduğunu dile getirerek, “O yıl biliyorsunuz Türkiye’mizin farklı bölgelerinde bu tür hadiseler ciddi manada vuku bulmuştu ama en acısı Sivas’ta yaşandı. Öncelikle burada ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.

AA

Etiketler: sivas, madımak
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