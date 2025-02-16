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16 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

"Makas atanlara" yeni cezalar geliyor

16 Şubat 2025, Pazar 13:20
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte "makas atmaya" yönelik yeni yaptırımların geleceğini belirterek, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesine yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından emniyet ve jandarma trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 6-13 Şubat tarihleri arasında 2 milyon 948 bin 764 aracın denetlendiğini bildiren Yerlikaya, mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 462 bin 352 sürücüye işlem yapıldı." bilgisini paylaştı.

Trafik ekiplerince 1 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde, "makas atma" olarak tanımlanan, art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlaliyle ilgili de 12 bin 919 sürücüye işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar."

AA

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