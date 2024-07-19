Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 22.26'da Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta deprem kaydedildi.

Sarsıntının derinliği 7,18 kilometre olarak ölçüldü. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. AA

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