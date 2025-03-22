Mazlumder: Haklar keyfî olarak askıya alınamaz

Mazlumder’den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişiye başlatılan soruşturma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Adil Yargılanma Hakkının ve Bağımsız ve Tarafsız Yargının hepimiz için bir koruma kalkanı olduğunu hatırlatırız. İfade Özgürlüğü, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı, Basın ve Seyahat Özgürlüğü gibi temel hakları ihlal eden; fiilî bir OHAL rejimi anlamına gelen tüm bu yasakların karşısında olduğumuzu ve derhal kaldırılması gerektiğini vurgularız” denildi.

Açıklamada, “Gözaltıların ardından İstanbul Valiliği kararıyla “il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek” gerekçesiyle, 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmış; birçok ana cadde ve sokak araç ve yaya trafiğine kapatılmış; bazı metro istasyonları seferlerin dışında bırakılmış, internet bant daraltması yöntemiyle yavaşlatılmış ve sosyal medya mecralarına erişim kısıtlanmıştır. OHAL sürecinde edinilen bu alışkanlıkların, OHAL sonrası da devam ettirilmesi ciddi bir hukuk ihlalidir" denildi. Ankara - Adnan Solmaz

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