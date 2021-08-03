NİSAN’DA ORMAN YANGINLARINI GÖRÜŞEN TBMM İKLİM ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN UYARILARI İKTİDAR TARAFINDAN DİKKATE ALINMAMIŞ.

İLK İTİRAZ AKP’Lİ VEKİLDEN

Komisyonda “Orman yangınlarına 12 dakikada müdahale ediyoruz” diyen Orman Genel Müdür Yardımcısına ilk itiraz AKP’li Nevzat Ceylan’dan gelmiş: “Nallıhan’daki son yangına bir saat gecikmeyle müdahale edildi, şahidim.”

TEK ADAM REJİMİ DİNLEMİYOR

Komisyon üyesi Jale Nur Süllü: “İktidar her türlü felaket ve afete karşı önlem almak durumunda. Ancak tavsiyeler hiç dinlenmiyor. Tek adam rejiminin sonuçlarını ve ülkeye maliyetini burada da yaşıyoruz.”

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Meclis üç ay önce uyarmış

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nun 6 Nisan tarihli toplantısında, gündemin orman yangınları olduğu ve Meclis’te bu konuda uyarılar yapıldığı anlaşıldı.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nun 6 Nisan tarihli toplantısında, gündem orman yangınları olduğu ve uyarılar yapıldığı ortaya çıktı. Bu toplantıdan üç ay sonra Türkiye alevlere teslim olurken, ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlarda onlarca ormanlık alan yok oldu, hayvanlar öldü. TBMM’de kurulan komisyonda AKP’li milletvekillerinin bile kendi iktidarlarına yönelik eleştirileri yeniden gündeme geldi. Komisyonda sunum yapan Orman Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Çelik, “Güzel bir çalışmayla müdahale süremizi 12 dakikalara kadar indirdik. İklim değişikliği sonucu artan yangın riskleri de dikkate alınarak orman yangınlarıyla mücadelede son teknolojileri kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz” bilgisini paylaştı. Ancak bu açıklamaya ilk tepki AKP’li Nevzat Ceylan’dan geldi.

‘Tek adam rejiminin sonucu’

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP’li Süllü, komisyonda üç ay önce yapılan uyarı ve önerilerin iktidarca dikkate alınmamasını değerlendirdi. İktidarın artık bilimi ve önerileri dinlemez bir noktaya geldiğine dikkat çeken Süllü, “İktidarın her türlü felâket ve afet durumunda önlem almak durumunda. Ancak tavsiyeler hiç dinlenmiyor. İşte ‘tek adam’ rejiminin ülkeye maliyeti bu. Tek bir adamın her şeye karar veremediği, yanlış kararlar verdiği bir rejimin sonuçlarını yaşıyoruz” görüşünü dile getirdi.

Bir saat sonra müdahale edilmiş

Ceylan, “12 dakika” sözlerine tepki göstererek “Nallıhan’da son üç yıl içerisinde üç büyük yangın çıktı. Buna rağmen Nallıhan’daki en son yangına geç müdahale edilmiş, ben şahidim. ‘12 dakika’ diyorsunuz ya, 12 dakikada falan değil, bir saat sonra falan müdahale edildi ve bin hektara yakın yer yandı orada” dedi. CHP’li Jale Nur Süllü ise bugün de tartışmaların odağında yer alan Türk Hava Kurumu’nun (THK) yangın söndürme uçaklarına değinerek “Daha önce ülkemizde THK’nın uçaklarıyla gerçekten çok güzel bir mücadele sürdürülüyordu. Ve oldukça da başarılıydı bu mücadele. THK, ülkede bitirildi. Meselâ, THK’nin 9 adet uçağının 3’ü yangın söndürmek için değil, diğer uçaklara acil parça taşımak için kullanılıyor. Şimdi, sürekli yabancı şirketlere ihaleler veriliyor” eleştirisini yöneltti.

Yangınlar için suç duyurusu

Türkiye’nin dört bir yanındaki orman yangınları ile ilgili tartışmalar savcılığa taşındı. Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakan yardımcıları, Orman Genel Müdürü ve yardımcıları ile 2019 tarihli yangın söndürme ihale şartlarını hazırlayan, onay veren kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Çalıkuşu, bu isimlerin, görevi kötüye kullanma, bilinçli taksir ile orman yangınına, can ve mal kaybına sebep olmak suçlarından soruşturulmalarını istedi. T24’ün haberine göre, dilekçede, Türk Hava Kurumu’nun 2019’dan itibaren söndürme ihalelerinde saf dışı bırakıldığı belirtilirken, bu boşluk sebebiyle kiralanan uçaklara, kurumun uçaklarının bakımı için gerekli paranın dört katı kadar masraf yapıldığı savunuldu.

Dertleri yangın değil, rant

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türk Hava Kurumu’nun (THK) kendi filosuyla ihalelere katılamadığını, CMC Savunma Sanayi şirketi ile birlikte ihalelere katılabildiğini belirtti. CMC şirketinin sadece THK’nın işletme ruhsatını kullandığını vurgulayan Türkkan, “Parayı götüren o CMC şirketi” dedi. Türkkan, süreci şöyle anlattı: “Dünyanın en pahalı kiralamalarından birisiyle soygun burada başlıyor. Günlük 1,3 milyon lira. THK ve CMC Savunmanın ortaklığı mantık evliliği değil, sanki muta nikâhı. Avrupa’nın en büyük özel yangın söndürme uçağı filosuna sahip THK’ya kendi uçaklarını kullandırmıyorlar. Sadece işletme ruhsatını kullanıyorlar. Parayı ise 3 yılda 3 kez sahibi değişen CMC götürüyor.” CMC’nin yangın söndürme uçağı olmadığını ve uçakları Rusya’dan kiraladığını kaydeden Türkkan, “Amaç orman yangınlarını söndürmek değil. Söndürmemek. Patates Bakanı Ayvalık ve Marmaris’ten, Antalya ve Hatay’a kadar tüm yangınları 3 uçakla kontrol edebileceğini düşünüyor. Uçuş saati üzerinden para kazandıkları için yangınların sönmesi gecikiyor, ormanlar küle dönüyor” şeklinde konuştu.

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Bu gidişata hep birlikte “dur” diyelim

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), orman yangınlarında yaşam alanları tahrip olan ve yaralanan canlılar için harekete geçti. Vakıf, “Yaşam alanları tahrip olan, yaralanan canlarımız için yapılacak kurtarma, tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerinde gerekli olan malzemeleri tesbit ve temin etmek için çalışıyoruz” dedi. WWF’den yapılan açıklamada, “Bu gidişata hep birlikte ‘Dur’ diyebiliriz. Türlerimizi ve onların tabiî hayat alanlarını tehditlere karşı en iyi şekilde korumak için korunan alanlar son tabiî kalelerimiz. Korunan alan sayısını arttırarak yaşamak için ihtiyacımız olan kaynakları ve kendi yaşama alanlarımızı da koruyabiliriz. Canlarımızın yaralarını bir nebze sarmak ve yangında zarar gören yaşama alanlarını desteklemek, iklim krizinin etkileri ile mücadele etmek birlikte mümkün” ifadeleri kullanıldı. Adana - Anka