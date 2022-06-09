Meclise “Diren” çağrısı

Uluslararası kurumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne dijital sansürün aracı haline geleceğini ileri sürdükleri “dezenformasyon” yasa tasarısına karşı çıkma çağrısında bulundu.

Yirmi üç uluslararası basın özgürlüğü, ifade hürriyeti ve gazetecilik örgütü, AK Parti ve iktidar müttefiki MHP tarafından 27 Mayıs’ta meclise sunulan “dezenformasyon ve yalan haber” konulu yasa tasarısını yayınladıkları bir ortak açıklamayla kınadı ve planın geri çekilmesini istedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre, tasarıda, korku ve paniğe neden olmaya, ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve Türkiye toplumunun genel sağlığını tehlikeye atmayı amaçlayanlar için üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Haber Merkezi

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