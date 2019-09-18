Menderes’i duâlarla andık

Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Teşkilatı, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının şehit edilişlerinin 58. Yıldönümü vesilesiyle anma programı düzenlendi.

Topkapı Anıt Mezarlığı’nda gerçekleştirilen programa Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’ın yanı sıra birçok bürokrat ve gazeteci katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan İstiklal Marşı ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda gerçekleştirdi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın konuşmasının ardından aşure dağıtımı yapıldı.

Daha sonra Uysal, partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kabrinin ziyareti ve Eyüp Sultan’da gerçekleştirin mevlidin ardından program sona erdi.

Ümran Menderes tebrik etti

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 58’nci yıl dönümünde dün iki ayrı anma toplantısı düzenledi. Sabahki toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer protokol üyeleri daha sonra Menderes’in kabrini ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktılar. İmamoğlu, merhum Menderes’in gelini Ümran Menderes ile bir süre sohbet etti. Menderes, İmamoğlu’na, “Hayırlı olsun. Allah kolaylıklar versin” dedi.

İstanbul – Yeni Asya