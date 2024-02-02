"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

02 Şubat 2024, Cuma 22:56
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." açıklamasında bulundu.

Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Haziran 2023'ten bu yana TCMB Başkanlığı görevini sürdürdüğünü anımsattı.

Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsına tevdi edildiğinde kişisel koşullarını hiç önemsemeden Türkiye'ye geldiğini ve görevinin başına geçtiğini belirten Erkan, şunları kaydetti:

"O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Hasseten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum."

AA

Okunma Sayısı: 439
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan oldu

    Türkiye’nin en önemli problemi “hayat pahalılığı”

    Kart borçları endişelendiriyor

    Hukuk devleti ve demokrasi yoksa ekmek de olmaz

    Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

    Galatasaray kayıpsız devam ediyor

    Kiralar esnafın korkulu rüyası oldu

    Kudüs ve Gazze’ye destek çağrısı

    AKP’de “muhtaç emekli” krizi

    Netanyahu’yu görevden alın

    Suudiler parasını istiyor

    "Gazze'de hayal dahi edilemeyecek bir yıkım" - "Vurulan askeri hedefler nerede?" - "Alın terimizle inşa ettiğimiz evler yok oldu"

    MOSSAD'a bilgi sağlayan 7 şüpheli gözaltına alındı

    13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    'Gazze'de acilen ateşkes için bir gün daha beklememeliyiz'

    Barınma krizi büyüyor

    Namaza başlıyorum

    Kentsel dönüşümde kalifiye eleman eksikliği

    Yabancılar gözünü konutlara dikti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üç haftada üç karanlık saldırı
    Genel

    Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan oldu
    Orhan Ali YILMAZ

    “Boykot”u büyütmek…
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Kim ömrünü uzatmak ister?
    Faruk ÇAKIR

    “Tamir Kafe”ler bizde de açılacak mı?
    Cevher İLHAN

    İsrafın sahtekârlıkla savunulması
    Ahmet BATTAL

    DDY A.Ş. ve YHT işletmeciliği
    Risale-i Nur'dan

    Mi’racın sırr-ı lüzumu nedir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.