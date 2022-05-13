Metin Gürcan yeniden gözaltında

Hakkında yeniden tutuklama kararı verilen ve yakalama kararı çıkarılan DEVA Partili Metin Gürcan gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan’ın ‘casusluk’ suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı kabul edilmiş, hakkında tutuklama kararı verilmişti. Yakalama kararının ardından gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan sağlık kontrolünden geçirildi.

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