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12 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

'Millet İttifakı'nda dağılma yok

12 Ocak 2021, Salı 00:12
İttifaka dahil olan ve katılması beklenen partiler güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için ortak teklif hazırlıyor.

ÖZGÜR MEDYA, BAĞIMSIZ YARGI

CHP’nin çalışmasında anayasanın darbe hukukundan arındırılması, ifade ve medya özgürlüğünün güvenceye alınması, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi, bakanlara gensoru/hükümete güvensizlik oyu gibi başlıklar var.

ORTAK METİN YAZILACAK

Gelecek Partisi yaptığı çalışmayı ittifaka dahil partilere iletmişti. İYİ Parti’nin hazırlığı da tamamlanmak üzere. Çalışmalar olgunlaştıktan sonra diğer partilerle bir araya gelinerek ortak bir metin yazma aşamasına geçileceği belirtiliyor.

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Millet İttifakında dağılma yok

Millet İttifakı dağılıyor’ iddialarının asılsız olduğu ortaya çıkarken; ittifak, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ modelinin ‘ana iskeleti’ni hazırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem kendisinin hem de parti yöneticilerinin dillendirdiği ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ modelinin resmi çalışma olarak hazırlanması talimatını verdi. 2 ay önce yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’i görevlendiren Kılıçdaroğlu, süre sınırlamasına gidilmeden, geniş kapsamlı çalışma yapılmasını istedi.

Güçlü Başbakan, sembolik Cumhurbaşkanı

Erkek tarafından yürütülen çalışmada hem parti içinde, hem de parti dışında bu konuda yetkin kişiler ile akademisyenlerin görüşlerine başvuruldu. Çalışmanın ana iskeletinin oluştuğu öğrenilirken, ‘güçlü başbakanlık’, ‘cumhurbaşkanlığı yetkilerinin sembolik olması’, ‘anayasanın darbe hukukundan arındırılması’, ‘ifade ve medya özgürlüğünün güvence altına alınması’, ‘yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi’, ‘bakanlar kurulu üyeleri hakkında gensoru/hükümet hakkında güvensizlik oyu verilebilmesi’, ‘seçim barajının indirilmesi’ başlıklarının öne çıktığı belirtiliyor.

Ortak metin onaya sunulacak

Millet İttifakı’nı oluşturan diğer partilerin de bu konuda birer çalışma yaptıkları, çalışmalar belli olgunluğa ulaştıktan sonra diğer partilerle bir araya gelineceği, yine bir ortak metin üzerinde çalışma yapılacağı belirtildi. Parti heyetlerinin uzlaşı sağlanması halinde, hazırlanacak ortak metin önce genel başkanların onayına sunulacak. Onaylanması halinde ortak metnin, ittifakın ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ önerisi olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Bu konuda ilk çalışmayı Gelecek Partisi yapmış ve Millet İttifakı’nda yer alan diğer partilere sunmuştu. İYİ Parti’nin bu konudaki çalışmasını büyük ölçüde tamamladığı, Genel Başkan Meral Akşener’in, partisinin ilk grup toplantısında bununla ilgili görüşlerini açıklayacağı belirtildi.

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Hakan, DP’den özür diledi

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Demokrat Parti’nin (DP) Millet İttifakı’ndan ayrıldığına yönelik kaleme aldığı köşe yazısı dolayısıyla özür diledi.

DP Genel Başkanı Uysal, ittifaktan ayrıldıklarına yönelik iddiaların Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret dolayısıyla ortaya atıldığını söyledi. Hakan, dünkü köşe yazısında “Demokrat Parti’nin millet ittifakından ayrıldığını yazmıştım dün. Biraz da kesin bir dille… Ama ayrılmamışlar. Genel başkan Gültekin Uysal’ın açıklamalarını dinledim. ‘Millet ittifakındayız’ diyor. Düzeltir, büyük bir mahcubiyet içinde özür dilerim” dedi.

Vebali büyük olanla ittifak olmaz

Saadet Partisi’nin eski lideri Mustafa Kamalak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti sonrası ortaya atılan ittifak tartışmalarına katıldı.

Kamalak, ittifaka karşı çıktı. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Kamalak “Vebali büyük olanla ittifak olmaz” dedi. Sözcü’de yer alan haberde de Kamalak, “AK Parti’nin 18 yılda yaşananlarda vebali büyük. Ne pahasına olursa olsun, Saadet Partisi bildiği yoldan ayrılmamalı. Fazladan 3-5 milletvekilimiz olsun, iş alalım gibi gerekçelerle ilkelerinden vazgeçmemeli” dedi. Kamalak şöyle devam etti: ““Saadet Partisi AK Parti ile işbirliği yaparak AK Parti’yi aklamamalı. AK Parti’nin günahlarına ortak olmamalı. Saadet Partisi, AK Parti’yle ittifaka katiyen girmemeli. Doğru olanlar, doğru bildikleri yolda tek kişi kalsa da giderler.”

 

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