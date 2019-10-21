Millete hakaret bağışlanamaz

Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, ABD Başkanı Donald Trump’ın gönderdiği mektubu hukuksal açıdan ele alarak, Türk milletine yapılan bağlanamaz bir hakaret olduğu değerlendirmesi yaptı.

Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı 9 Ekim tarihinde gönderdiği mektup konusunu hukuksal açıdan ele alarak Cumhurbaşkanı’nın bu konuda kişisel takdir yetkisinin olamayacağını, mektubun yalnızca siyasal açıdan değil, hukuksal açıdan da önemli bir olay olduğunu belirtti.

Mektubun çöpe atılması hukuksal açıdan yanlıştır

T24’te yer alan habere göre, Selçuk, mektubun üzerinin “çöpe atmakla” örtülemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Olayımızda bir başka devletin başkanının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na hakareti söz konusu. Böyle bir durumda Cumhurbaşkanı, birinci değeri gözeterek kendisine yapılan hakareti sade bir T.C. yurttaşı olarak bağışlayabilir. Bu kimseyi ilgilendirmez. Ancak Türk milletine yapılan hakaret, korumak zorunda olduğu milletin şerefi değeriyle ilgilidir; kendisine ait değildir. Dolayısıyla bu konuda bağışlamak gibi asla ve kata bir tasarruf yetkisi yoktur. Tam tersine uluslararası hukuka ve anayasaya göre ne gerekiyorsa onu yapmakla yükümlüdür. Besbelli ki, danışman hukukçuları Sayın Cumhurbaşkanı’nı yeterince aydınlatamamışlar, çöpe atıldı, önemsenmedi gibi gerekçelere başvurmuşlardır. Hukuksal açıdan bunlar yanlıştır” değerlendirmesini yaptı. Bir soru üzerine Sami Selçuk, “Birçok ülke hakaret eylemini suç olmaktan çıkardı. Elbette kişilerin hukuk mahkemelerinde tazminat davası açma hakları vardır. Türkiye de bunu yapmalı” dedi.