Grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçimin iptali kararı üzerinden YSK'yı sert ifadelerle eleştirdi, "Ortada bir hukuk cinayeti var" dedi. Sadece büyükşehir belediye seçimlerinin yenileneceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Seçim yenilenecekse 39 ilçede bütün seçimler yenilenir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"NEDEN SADECE BÜYÜKŞEHİR?"

Seçim yenilenecekse 39 ilçede bütün seçimler yenilenir. Neden sadece büyükşehir belediye başkanlığı? Sen neye göre karar veriyorsun? Bu hukuka saygı göstermek adaleti dışlamak demektir. CHP olarak biz ne yapacağız. Kimse şunu unutmasın. Hangi görüş, inançtan olursa olsun, demokrasiyi birlikte savunacağız.

"ORTADA HUKUK CİNAYETİ VAR"

Milletin vicdanı kanıyor, adaletsizlik karşısında susan dilsiz şeytandır. Adaletsizlik karşısında mücadele etmek bizim namus borcumuzdur. Her kişi için adaleti arayacağız. Adalet egemen güçlerin adaleti değildir. 82 milyonun adaletidir.Hakim ahlaklıdır, hakim vicdan sahibidir. Adalet gelsin diye her türlü mücadeleyi yapan insandır. Bu kararla seçmen iradesini reddetmişlerdir.

Milyonlarca kişi sandığa gitti oy kullandı, 7 kişinin sözü geçti. Milletin iradesini yok saydılar. Hiçbir baba çocuğuna bu kadar ağır ve kötü bir miras bırakamaz. Ortada bir hukuk cinayeti var. 23 Haziran'da bu millet yeniden tarih yazacak.