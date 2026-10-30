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30 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Hal Yasası Meclis’te: Tarladan sofraya fahiş fiyata hapis cezası geliyor

30 Ekim 2026, Cuma 09:11
Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları tarafından hazırlanan 9 maddelik Hal Yasası taslağı TBMM gündemine taşındı. Düzenlemeyle tarladan sofraya fiyat takibi, komisyoncuların devreden çıkarılması ve zincir marketlerde yerli ürün zorunluluğu hedefleniyor.

 

Uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası düzenlemesinde 9 maddeden oluşan yeni taslak metin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine sunuldu. Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile AK Parti Grubu'nun ortak yürüttüğü çalışmayla spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması amaçlanıyor.

Ekonomim'in haberine göre, önemli başlıkları sadeleştirilerek 9 maddeye indirilen yasa teklifinde yer alan temel düzenlemeler şunlar:

TARLADAN RAFLA DİJİTAL İZLEME VE KOMİSYONCU SINIRLAMASI

Ürün ve Stok Takibi: Hallerde dijital altyapı güçlendirilerek bildirim, satış, stok ve kalite sınıflandırması süreçleri şeffaf hale getirilecek. Ürünün tarladan satış noktasına kadarki tüm tedarik zinciri izlenecek.

Aracıların Devreden Çıkarılması: Komisyondan komisyona ürün satışı engellenecek. Üreticinin ürününü doğrudan marketlere, tüketicilere veya e-ticaret kanallarına satabilmesi kolaylaştırılacak. Üretici Örgütleri ve Kooperatifler: Tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması ve üretici örgütlerinin pazar payının artırılması planlanıyor.

MARKETLERE YERLİ ÜRÜN ZORUNLULUĞU VE CEZAİ YAPTIRIMLAR

Yerli Ürün Teşviki ve Raf Zorunluluğu: Zincir marketlerdeki rafların büyük bölümüne yerli ürünlerin konulması zorunlu hale getirilecek. Yerli ürün satışı yapan işletmelere vergisel teşvikler sağlanacak.

İdari ve Hapis Cezaları: Fiyat şeffaflığı ve kayıt esaslarına uymayan, stokçuluk veya kural ihlali yapan aktörlere idari para cezalarının yanı sıra hapis cezası getirilmesi öngörülüyor.

 

 

 

 

 

Haber Merkezi

Etiketler: Hal Yasası, TBMM, tarım, üretici, market, yerli ürün, gıda fiyatları, tedarik zinciri, komisyoncular, kooperatif, stokçuluk, fahiş fiyat, hapis cezası
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