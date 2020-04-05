MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme yaptı. MSB'den yapılan açıklamada harekat bölgelerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 5 teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
AA