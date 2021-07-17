Muhasebe zamanı

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından geçen sürede partilerine desteğin gerilediğini söyleyen AKP’li Şamil Tayyar, “Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe vakti” dedi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen 5 yılda partilerine desteğin düştüğünü belirtti. Twitter hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar, “muhasebe vakti” olduğunu söyledi. Tayyar, “Bu aziz millet, 15 Temmuz’da devleti ipten aldı, hain işgal girişimini önledi. 5. yıl dönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi andık, kararlılığımızı vurguladık. Şimdi… Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe/muhakeme vakti” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 412

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.