Mültecilere iftarda roket saldırısı: 10 ölü

Suriye'nin Halep kenti yakınlarından bulunan mülteci kampına düşen roketler, iftar sofrasında bulunan 10 Filistinlinin yaşamını yitirmesine, 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada Halep kenti yakınında bulunan mülteci kampına akşam saatlerinde birkaç roketin isabet ettiği belirtildi. Roketlerin ailelerin iftar için sofrada bulundukları sırada kampa düştüğü vurgulandı. Kalabalık kampa birkaç roketin isabet ettiği ve olayda en küçüğü 6 yaşında olmak üzere 4'ü çocuk 10 kişinin öldüğü kaydedildi. BM açıklamasında yaralanan 30 kişiden bazılarının durumlarının kritik olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı. Euronews Türkçe

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