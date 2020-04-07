Musibetlere karşı dua vakti: Ya Şafi kusurumuzu affet

BERAT GECESİNDE DUALARIMIZ BELÂ VE MUSİBETLERİN KALKMASI VE ONLARI CELB EDEN MADDÎ-MANEVÎ BÜTÜN SEBEPLERİN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN.

Mabedler yine kapalı

Mi’rac’dan sonra Berat Gecesini de mabedlerin kapalı olduğu, cami ve mescitlerde Cuma dahil cemaatle namazın kılınamadığı, Kâbe’nin tavafa, Mescid-i Nebevî’nin ziyarete kapatıldığı buruk ve hüzünlü bir ortamda idrak ederken, bu halin bir an önce sona ermesi için Rabbimize niyaz ediyoruz.

İlahî ikazlar devam ediyor

Peş peşe ve iç içe gelen savaş, terör, deprem ve çığ felâketlerinin ardından hepsinin önüne geçen korona salgını, muhatap olduğumuz İlahî ikazların en sonuncusu. Kendimizi sorgulamamız, günah, isyan ve zulümlerden arınmamız gereğini ciddi şekilde vurgulayan çok kuvvetli bir mesaj.