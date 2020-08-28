'Navtex bölgesine giren 6 Yunan F-16'sına önleme yapıldı'

Milli Savunma Bakanlığı, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağına önleme yapıldığını ve bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından çarpıcı görüntüler paylaştı. Bakanlık, Navtex ilan edilen bölgeye Yunanistan F-16 uçaklarının yaklaşmasını radar tespit yöntemiyle belirlendiğini ifade ederek havada önleme yapıldığını açıkladı. Yunanistan'ın gerilimi arttırma çabasına yönelik bu ihlal, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.

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