Yoksulluk sınırını sormayın!: Açlık sınırı 38 bin TL’yi aştı

TÜRK-İŞ’in Ekim ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 24 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 123 bin 856 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ, Ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 38 bin 24 TL’ye yükseldi. Eylül ayında 37 bin 800 TL olarak hesaplanan açlık sınırındaki artış, Ekim ayında da devam etti.

Araştırmaya göre, gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için dört kişilik bir hanenin yapması gereken aylık toplam harcama tutarı 123 bin 856 TL olarak belirlendi.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 50 bine dayandı

TÜRK-İŞ’in araştırmasında bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de hesaplandı. Buna göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 49 bin 124 TL’ye ulaştı. Türk-İş’ten yapılan açıklama şöyle; TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2026 Ekim ayı sonuçlarına göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 38.024,03 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 123.856,80 TL’ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 49.124,30 TL ’ye yükseldi.”

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 33.83

TÜRK-İŞ’ e göre, “Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 0,59 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 33,83 oldu.

ANKARA - MEHMET KARA