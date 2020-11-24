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24 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Nevşehirli okuyucularımız su kuyusu açtırdı

24 Kasım 2020, Salı
Nevşehir Yeni Asya okuyucuları, Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı aracılığı ile Pakistan’da bir su kuyusu açtırdı.

“Kardeşliğe köprü oluyoruz, yardımlarınızı farklı coğrafyalardan muhtaçlara ulaştırıyoruz” paralosı ile çalışmalarını yürüten Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı aracılığı ile Nevşehir Yeni Asya okuyucuları da Pakistan’ın Tharparkar bölgesinde bir su kuyusu açtırdılar.

Pakistan’ın en yoksul şehri Tharparkar’da Ocak-Ekim döneminde 703 çocuk yetersiz beslenme ve hastalıktan vefat etti.

Sindh eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, eyaletin Tharparkar şehrindeki devlete bağlı sağlık kurumlarında bu yılın Ocak-Ekim döneminde 703 çocuk çoğu yetersiz beslenmeye ve çeşitli hastalıklara bağlı olarak vefat etti. Şehirde Ekim ayında can veren çocuk sayısı ise 84 olarak açıklandı.

Şehrin yüzde 87’si yoksulluk sınırının altında

Tharparkar’da geçen sene 505 çocuğun öldüğü duyurulmuş, bu rakamın son 4 yılın en yüksek sayısı olduğu ifade edilmişti. Geçen yıl şehirde kuraklık meydana gelmişti. Hindistan sınırındaki Tharparkar, ülkenin en yoksul şehri olarak biliniyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Pakistan Çok Boyutlu Yoksulluk İndeksi’ne göre şehirde yaşayan 1,6 milyon kişiden yüzde 87’si yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtiliyor.

Nevşehir Yeni Asya Temsilciliğimiz; böyle hayırlı bir faaliyette kendilerine aracılık ettikleri, dost ve kardeş Pakistan halkına kardeşlik elini uzattıkları için Yeni Asya ve Avustralya Nur Vakfı yetkililerine teşekkürlerini ilettiler.

Nevşehir - Yeni Asya

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