Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’da “birkaç tane asker”in şehit düştüğünü açıklamasının ardından, Albay Okan Altınay’ın Trablus Limanı’nda vefat ettiği, naaşının memleketi Aydın’da sessiz sedasız defnedildiği iddia edildi.

İyi Parti Aydın Milletvekili ve İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aydın Adnan Sezgin, yaşananlara tepki gösterdi. Sezgin paylaşımında, “Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü tarafından ‘isabetsiz bir atış’ olarak nitelenen Trablus Limanı saldırısında, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ‘birkaç şehit’ diye anılan çok mühim kayıplarımız olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı bir mitingde çay dağıtırken öğreniyoruz! Yazık, devlet saygınlığı böyle ayaklar altına alınmamalı. Libya’da şehit vermemiz ulusal güvenliğimiz açısından şart mıydı? Hangi çıkarlarımızı korumuş olduk? Peki, neden gizli saklı defnettiniz? Neyi gizliyorsunuz? Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum...” ifadesini kullandı.

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