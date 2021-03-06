Normalleşme döneminin ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı

Kovid-19 ile mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde kimi vatandaşlar parklarda açık havanın tadını çıkarırken, kimilerinin ise kafe ve lokantalara gittiği gözlemlendi.

'Devamı kıymetini bilmemize bağlı'

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde vatandaşlar dışarı çıkarak parklarda oturdu ve açık havanın tadını çıkardı.

Cadde ve sokaklarda hareketliliğin yaşandığı kentte esnaf da uzun bir sürenin ardından hafta sonu dükkanlarını açmanın keyfini yaşadı.

"Bir daha kapanmamak için kurallara riayet etmeliyiz"

Restoran işletmecisi Haydar Şimşek, yasakların kalkmasından mutlu olduklarını belirterek, "Bir daha kapanmamak için sosyal mesafe, hijyen ve diğer kurallara riayet etmeliyiz." dedi.

Restorandaki müşteriler de kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi günü yemeğe geldiklerini ve yasağın kalkmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Güzellik salonu işletmecisi Mehmet Sait Dalmış ise hafta sonu kısıtlamaların kaldırılmasının kendi sektörleri için de olumlu olduğunu vurgulayarak, "Aynı özveriyle devam edersek inanıyorum ki bu zorlu süreci güzel şekilde atlayacağız." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler de denetlendi.

Polisler, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da "kısıtlamasız" ilk cumartesi günü

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününe İstanbul sakin başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası, saat 11.50 itibarıyla trafik yoğunluğunu yüzde 40 gösterdi.

Anadolu yakasında D100 karayolunun her iki yönünde de trafiğin akıcı olduğu gözlendi. Normal günlerde Anadolu yakasının en yoğun bölgelerinden olan Bağdat Caddesi'nin de sabah saatlerinde sakin olduğu görüldü. Caddebostan sahilinde ise vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı.

Avrupa yakasında da Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy ve Bayrampaşa ilçelerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu, kısıtlamanın uygulandığı günlere göre arttı ancak yoğun bir trafik oluşmadı.

İstanbul'un en hareketli bölgelerinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ise kısıtlamasız ilk cumartesi gününe sakin başladı.

Kurtköy Havalimanında hareketlilik

İstanbul'da Kurtköy Havalimanı ise yoğun bir gün geçirdi. İç hatlara gelen yolcu bölümünde sabah başlayan yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dinamik Denetim Süreci kapsamında, Sarıyer'deki kahvaltı salonları, kafe ve restoranlarda, denetimler gerçekleştirdi. İşletme sahiplerine kurallara uyulması konusunda uyarıda bulunan jandarma ekipleri, kuralları ihlal eden işletmeciler ve vatandaşlara işlem uyguladı.

Diğer taraftan Sarıyer, Arnavutköy, Bebek ve Ortaköy sahillerinin kısmen kalabalık olduğu görüldü. Cumartesi gününü Boğaz'ın kıyısında geçirmek isteyenlerden bazıları balık tutarken bazıları da yürüyüş yaptı.

Galata Köprüsü ve Karaköy, diğer bölgelerin aksine hareketli bir gün geçirirken, vatandaşlar Karaköy'deki kafelerde zaman geçirdi.

İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik arttı.

Çay bahçeleri ve parklarda çocuklar oyun oynarken, vatandaşlar ise güneşli havanın keyfinin çıkarttı.

Öte yandan trafikte yoğunluğun gözlemlendiği kentte, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

"Turizmin başkenti" Antalya'da "kısıtlamasız" ilk cumartesi

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan kentte, vatandaşlar sahillere, cadde ve sokaklara çıktı.

Özellikle daha önce yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, Antalyalılar denizin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise balık tuttu, bisiklet sürüp, yürüyüş yaptı.

Parklarda da hareketlilik dikkati çekti. Çocuklar oyun parkını doldururken, vatandaşlar yeşil alanda piknik yaptı.

Kentte, kontrollü normalleşme kapsamında kafeler de misafirlerini ağırlamaya başladı. Sosyal mesafe ve temzlik kurallarına dikkat edilirken, maskesiz olanlar işletmelere alınmadı.

Trakya'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Edirne'de, Saraçlar Caddesi, Selimiye Meydanı, tarihi çarşılar, pazar yerleri ve marketler ile trafikte yoğunluk gözlendi.

Kentte ekipler ise denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, araç megafonlarından vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

"Düşük riskli" Uşak'ta kısıtlamasız ilk cumarteside park ve sokaklarda yoğunluk yaşandı

Sağlık Bakanlığının paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında batı illeri arasında tek düşük riskli il olarak dikkati çeken Uşak'ta çok sayıda vatandaş, cadde ve sokaklarda vakit geçirdi.

Kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi'nde mağazalarla yarı kapasiteyle hizmet veren restoran ve kafelerde yoğunluk olduğu gözlemlendi.

Atapark bölgesindeki oyun parklarında yürüyüş yapan Uşaklılar, çocuklarıyla vakit geçirdi.

Vatandaşların maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyduğu görülürken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yoğunluk oluşan bölgelerde denetimleri sıklaştırdı.

Atapark'ta spor yapan Veli Boz ise "Tekrar sokağa çıkabilmek çok güzel. Uzun zamandan beri sıkıldık. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymakla bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hepimiz sorumluluklarımıza tam riayet etmeliyiz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyup mavi iller arasında kalmalıyız." diye konuştu.