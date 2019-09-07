CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bu dâvâ, İstanbul’u yeniden halka vermek için bir il başkanını, aslında halkı cezalandırma dâvâsıydı ve ceza verildi. Ama tekrar ediyorum, o kaybetti, biz kazandık.” dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla “Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçlarından yargılanan ve toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edilen Kaftancıoğlu, mahkeme sonrası açıklama yaptı. Hukuk, kanun, demokrasi, adalet gibi kavramların birer temenniye dönüştüğünü öne süren Kaftancıoğlu şöyle konuştu: “Mahkeme kararları, kanunlara göre değil, siyasî konjonktüre, siyasî iktidarın keyfine göre şekileniyorsa bu ülkede tüm duruşmalar ne yazık ki bir formalitedir. Açılan dâvâlarda kararlar, duruşma salonlarında değil, saray odalarında alınıyor. Bu ülkede mahkeme kararları kanunlara göre düzenlenmiyor. Kanunlar, verilmek istenen cezalara göre şekilleniyor. Yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir değerli dostlar. İşine gelmezse halk iradesini tanımayan, yargıyı muhalefete karşı sopa olarak kullanan, medyayı tekelleştiren, bürokrasinin tüm kurumlarını partizanca bir hırsla dizayn eden, seçilmişleri atanmışlar önünde aciz duruma düşüren saray vesayeti var bu ülkede.” Kaftancıoğlu, korkmayacaklarını, susup yılgınlığa düşmeyeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Onlar sanıyorlar ki, kayyımlarla seçme ve seçilme hakları gasbedilenler, iradesine ipotek konulanlar korkacak ve susacak. Ama tekrar ediyorum, o kaybetti, biz kazandık. Korkutmaya, inandığımız eşitlik yolundan döndürmeye çalışsalar da sarılmak için uzanan ellerimizi, kollarımızı bağlamaya çalışsalar da ne sesimiz kısılır haykırmaktan ne de yumruğumuz vazgeçer özgürlükten.” AA

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