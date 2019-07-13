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Öğrenciler kermes gelirlerini ve harçlıklarını birleştirip Afrika'da su kuyusu açtı

13 Temmuz 2019, Cumartesi 11:43
Türkiye Diyanet Vakfı Bornova Koleji öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri geliri ve kumbaralarındaki harçlıkları Afrika'da su kuyusu açılması için bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bornova Koleji öğrencileri, kumbaralarındaki harçlıkları ve düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri geliri Afrika'da su kuyusu açılması için hibe etti.

Türkiye Diyanet Vakfına bağışta bulunan ortaokul öğrencileri, Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde temiz içme su sıkıntısı çeken insanlara yardımcı olabilmek adına "Yaşama Sen de Destek Ol" sloganıyla kampanya başlattı.  

İzmir Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, projeye öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Öğrencilerle Afrika'daki insanların hangi zorluklarla yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan sunumlar ve bilgilendirme toplantıları yaptıklarını ifade eden Tay, "Öğrencilerimiz duyduklarından ve gördüklerinden çok etkilendi. Bizim anlattıklarımızı aileleriyle ve çevrelerindeki insanlarla paylaştılar. Aileleri de projemize destek verdi. Kumbaralarında biriktirdikleri paraları su kuyusu açılması için bağışlayan öğrencilerimiz aynı zaman da aileleri ve okul personelinin de desteğiyle kermes düzenleyip hayırseverlerden yardım toplayarak projeye katkı sağladılar." dedi.

66 bin 600 lira toplandı

Bu projenin yaklaşık iki yıl sürdürdüğünü aktaran Tay şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıl sonunda damlaya damlaya göl oldu ve 66 bin 600 lira gibi bir meblağ topladık. Öğrencilerimizle birlikte topladığımız bu miktarı Türkiye Diyanet Vakfına, Afrika'da su kuyusu açılması için bağışladık. İnşallah temiz suya ulaşamayan insanların çaresizliğine bir nebze olsun katkımız olmuştur. Öğrencilerimiz bu proje ile hem yardımda bulundu hem de israf etmemenin önemini anladı."

AA

Etiketler: Afrika, su, İzmir, okul, yardım
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