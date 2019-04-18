İdare hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, AKP’nin seçimin iptali için YSK’ya verdiği olağanüstü itiraz dilekçesini değerlendirdi.

Günday, “YSK seçimi iptal ederse, bırakın dünyayı, bunu tarihinize anlatamazsınız. Yüz sene sonraki insan anlamaz bunu” dedi. Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına katılan Prof. Dr. Metin Günday, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un “KHK ile ihraç edilenler seçme hakkına sahip değildir” açıklamasının da yanlış olduğunu vurgulayarak, “Kanun hükmünde kararnameler OHAL kararnameleridir. Bu kişiler bir önlem olarak kamu hizmetinden çıkarılmışlardır. Bu önlem sadece OHAL süresinde geçerlidir. OHAL kalktıktan sonra bunun hükmü yoktur. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmak, bir yargı kararıyla yasaklı olmayı ifade eder. OHAL KHK’sı ile ihracı kapsamaz” diye konuştu.

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