Okurlarımızın duasıyla nice yıllara

Okuyucularımızın dua ve destekleriyle ulaştığımız yeni yaşımızı gazetemizin merkezinde kutladık. Pandemi şartları sebebiyle temsilen bazı çalışanlarımızın katıldığı mütevazi programa okuyucularımızdan katılanlar da oldu.

52. yıl pastasını birlikte kesen Genel Müdürümüz Ramazan Bayram, Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz İbrahim Özdabak, nice yıllara ulaşma temennisinde bulundular. Sonrasında yazarımız İsmail Tezer tarafından okunan dua ile program sona erdi. Foto: Erhan Akkaya

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