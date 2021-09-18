"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Olağanüstü yargı olağanlaştı

18 Eylül 2021, Cumartesi
Demokrat Yargı Derneği yöneticilerinden hukukçu Muzaffer Şakar, “Olağanüstü yargılama makamları kaldırılınca bu kez tüm mahkemeler bu anlayışa ve işleyişe büründü” dedi.

Demokrat Yargı Derneği yöneticilerinden hukukçu Muzaffer Şakar Gazete Duvar’a konuştu. Türkiye’de yargı bağımsızlığından bahsedilemeyeceğine dikkat çeken Şakar, “Yargı bağımsızlığı faslını artık geride bıraktığımızı düşünüyorum. Henüz 2013 yılında buna işaret etmiş, Demokrat Yargı olarak ‘Türkiye’de Yargı Yoktur’ isminde bir kitap yayımlamış ve yargı bağımsızlığı, hâkim tarafsızlığı gibi tartışmaları sürdüreceğimiz, ele geçirildiğini iddia edeceğimiz bir yargının bulunmadığını ifade etmiştik. Elimizde olan, bürokratik bir adliye cihazı. Ve bunun kamu hukukunun yargı olarak tanımladığı kurumsal yapıyla sadece isim benzerliği var. Dolayısıyla yargı bağımsızlığından söz edecek durumda değiliz. Bir yargı var mı bence önce ona bakmak lâzım” dedi.

Keyfi kullanılmasına imkan sağladı

Özellikle Tanzimat’tan itibaren yargının bürokratik niteliklerinin arttığı, hiyerarşi ve merkeziyetçiliğin güçlendiğine dikkat çeken Şakar, şunları söyledi: “Yargı içerisinde bürokratik yapı bir kez oluşturulduktan sonra hâkim ideolojinin İslami veya “batılı” olması birçok bakımdan önem arz etmiyor. Çünkü bürokrasinin en temel özelliği her hal ve şartta işleyişini sürdürebilmesidir. Bürokrasinin, bir makine misali işleyen yapısı, sahip olduğu hiyerarşi ve denetim mekanizmaları, memur ve hizmetli bilinciyle hareket eden bürokratları, bu kurumun ideolojik değişimlere kolaylıkla uyum göstermesine, oldukça keyfi şekilde kullanılabilmesine imkân sağlamaktadır.” 

YARGININ TAMAMINA YAYILDI

“Geçmişte olağan ve olağanüstü yargı arasında mekânsal farklılığın yanında uygulama ve aktörler bakımından ciddî farklılıklar vardı” diyen Şakar, şunları söyledi: “Olağanüstü yargının, muhataplarının aşina olduğu bir işleyişi ve ruhu bulunmaktaydı. İstiklal Mahkemesi hâkimlerinden Lütfi Müfit Bey’in, “Bizim belli, millî amacımız vardır. Ona varmak için ara sıra kanunun üstüne çıkarız” sözleri olağanüstü yargının hukuksal yaklaşımını çok iyi anlatmaktadır. İstiklâl Mahkemeleri, Sıkıyönetim Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarihsel süreçte bu yaklaşımın pek çok talihsiz örneğini sergilediler. Bu nedenle, yürürlükte oldukları dönemde olağanüstü mahkemelerin kaldırılması için çok ciddî bir mücadele yürütülmekteydi. Ancak bu mahkemeler kaldırılınca yargı içerisinde bir istisna olarak bulunan yaklaşımın ve işleyişin artık olağan bir durum olarak yargının tamamına yayıldığını müşahede ettik. 

Olağanüstü yargılama makamları kaldırılınca bu kez tüm mahkemeler bu anlayışa ve işleyişe büründü.”

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu faiz oranı dünyada yok

    ABD, Kabil'deki hava saldırısında sivilleri öldürdüğünü itiraf etti: 'Özür diliyoruz'

    Olağanüstü yargı olağanlaştı

    Her şeyin başı adalet

    Fransa, ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

    Filistin yanlısı gösteriler engellenemez

    TFF, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesini onaylamadı

    Afganistan’da insani durum umutsuz

    Demokrasi şehitleri rahmetle yad edildi

    Sağlıkta dönüşüm haksızlığa yol açtı

    Muhalefetten özür dileyecek misiniz?

    Erbaş dini siyasetin emrine amade kıldı

    Uygur Türkleri BM önünde

    Pandemi çocuk işçiliğini arttırdı

    İyi eğitim için çocuk görüşü alınsın

    Hane halkının kredi borcu 874 milyar

    15 bin taksiye kamera takılacak

    Avustralya’ya tepkiler büyüyor

    Fransa 'Yüzyılın Anlaşması'nı ABD ve İngiltere'ye kaptırdı: "Sırtımızdan vurulduk"

    SNHR: Suriye'de fırınları hedef alan 174 saldırıda 801 sivil öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefete ortak miting çağrısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Dizgin tutma ve ehlileştirme farkı
    Sebahattin YAŞAR

    İnsan neyi, neden paylaşır?
    Genel

    Bu faiz oranı dünyada yok
    Ali FERŞADOĞLU

    “İman ilminin sırlarına” yalnız başına ulaşılamaz
    H. Muharrem OKUR

    Hatıralardan bir demet
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklara kulak ver
    Rüstem GARZANLI

    Sırrın ölçüsü nedir?
    Mehmet ÇETİN

    İyilik, nasıl iyilik getirir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.