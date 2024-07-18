Öldürmek çözüm değil

Sahipsiz köpeklerin sokaktan toplanarak “uyutulması,” diğer bir deyişle iğne ile öldürülmesini içeren yasa teklifine yönelik protestolar devam ediyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Yaşam için Yasa ile Hayvan, Yaşam, Özgürlük sivil toplum örgütlerinin Kadıköy’de düzenlediği gösterilerde ortak basın açıklaması yapıldı. Ortak açıklamada, sokak hayvanları için “kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat” modelinin benimsenmesi gerektiği vurgulandı. Sokak hayvanlarına, iğne ile öldürmek anlamına gelen “ötenazi” yapılması öngörülen kanun değişikliğinin “cinayet” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Sadece havladı diye bir hayvanı ‘saldırgan’ ya da ‘kamu güvenliği bakımından tehlikeli’ ilan etmek veya tek doz aşıyla tedavi edilebilecekken ‘bulaşıcı hastalığı var’ diyerek katletmek çok kolay” denildi. Haber Merkezi

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