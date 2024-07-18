"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Öldürmek çözüm değil

18 Temmuz 2024, Perşembe 20:31
Sahipsiz köpeklerin sokaktan toplanarak “uyutulması,” diğer bir deyişle iğne ile öldürülmesini içeren yasa teklifine yönelik protestolar devam ediyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Yaşam için Yasa ile Hayvan, Yaşam, Özgürlük sivil toplum örgütlerinin Kadıköy’de düzenlediği gösterilerde ortak basın açıklaması yapıldı. Ortak açıklamada, sokak hayvanları için “kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat” modelinin benimsenmesi gerektiği vurgulandı. Sokak hayvanlarına, iğne ile öldürmek anlamına gelen “ötenazi” yapılması öngörülen kanun değişikliğinin “cinayet” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Sadece havladı diye bir hayvanı ‘saldırgan’ ya da ‘kamu güvenliği bakımından tehlikeli’ ilan etmek veya tek doz aşıyla tedavi edilebilecekken ‘bulaşıcı hastalığı var’ diyerek katletmek çok kolay” denildi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze hepimiz için kara leke

    Öldürmek çözüm değil

    Yoksullukta eşitlediler

    Geçici çözümlere hayır

    Sıcaklar ekonomiyi de vuruyor

    Hukuk yokken yatırımcı nasıl gelsin?

    Torba kanunla yargı reformu olmaz

    İsrail'den tüyler ürperten bir vahşet daha!

    İtalya'dan Gazze'ye 60 tondan fazla insani yardım

    "Seçimi satın almaya çalışmasından bıktım"

    YKS tercihleri nasıl yapılacak? Tercih sürecinde adayların hangi hususlara dikkat etmesi gerekiyor?

    Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenlediler!

    Beyaz Saray: Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Filistin tanındıkça İsrail toprak gasbediyor

    Trump'a saldırının niye yapıldığı hala bulunamadı

    Eğitim sistemi alarm veriyor

    Bütçe açığı faiz giderleriyle büyüdü

    Tıbbi bir durum ortaya çıkarsa çekilirim

    Esas yük, yağma düzeni

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tavizsiz duruş
    Cevher İLHAN

    “15 Temmuz” manipülasyonu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Açıklık mı? Yoksa, çıplaklık mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasette ilk Türkçü-Muhafazakâr ittifakı
    Ali FERŞADOĞLU

    Anlamak için önce “müzakere ve mütalâa”yı anlamalı!
    İbrahim ERSOYLU

    Cami ve siyaset dili
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı kazaya bırakmak günah mıdır?
    Risale-i Nur'dan

    Sahabeler arasındaki fitnelerden bahsetmek
    İbrahim Aktaşcı

    Yediğin içtiğin senin olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.