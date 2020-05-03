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3 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Ömer Döngeloğlu Hoca koronavirüs sebebiyle vefat etti

03 Mayıs 2020, Pazar 13:58
İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun (52) durumu ağırlaştı.

Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah vefat eden Döngeloğlu'nun cenaze namazıyla ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

1968'de Tokat Zile'de dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olarak 1986-1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta imam-hatiplik yaptı.

Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu.

Döngeloğlu, aynı zamanda Ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.

AA

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