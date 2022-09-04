Mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer vefat etti.

Bir süre önce operasyon geçiren ve istirahat etmekte olan 76 yaşındaki İnançer, İstanbul'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybetti. Siyaset, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok kişi de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan İnançer, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınıyordu. Ömer Tuğrul İnançer, yarın Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ebedi yolculuğuna uğurlanacak. AA

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