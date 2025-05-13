Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun annesi dualarla uğurlandı

YENİ ASYA A.Ş. YÖNETİM KURULU ESKİ BAŞKANLARINDAN MERHUM ÖMER YAVUZYİĞİTOĞLU’NUN ANNESİ VEFAT ETTİ.

Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun annesi merhume Nezire Yavuzyiğitoğlu Eyüpsultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Kabristanı’nda bulunan aile mezarlığına dualarla defnedildi. Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu eski başkanlarından Ömer Yavuzyiğitoğlu 2020 yılında kovid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü sırada vefat etmişti. Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun yıllar önce babasının vefatından sonra annesi Nezire Hanım’ı yanından ayırmadığı, aynı evde yaşadıkları biliniyordu. Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun vefatından sonra da Nezire Hanım, gelini ve torunları ile yaşamaya devam etmişti. Nezire Hanım’ın evvelki gün sabah saatlerinde vefat ettiği öğrenildi. Merhumeye Allah’tan rahmet diler, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.

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