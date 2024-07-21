Ormancılardan tasarruf tepkisi

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI SETTAR ASLAN, BU ÜLKEDE EĞER Kİ KEMER SIKILACAKSA, TASARRUF TEDBİRLERİ ALINACAKSA BU TEDBİRLER HERKESİ KAPSAMALI” ŞEKLİNDE TEPKİ GÖSTERDİ.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, işçi ile memur arasındaki maaş makasın açıldığını, işçi hem enflasyonist ortam karşısında hem de yüksek vergiler yüzünden nefes alamaz bir hale geldiğini söyledi. Mevcut vergi sistemi dilimlerinin başlangıcı düşük, ileriye doğru aralıklarının da dar olması sebebiyle alım gücünün düştüğünü ve enflasyonun daha net şekilde hissedilir hale geldiğini dile getiren aslan, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması hususunun daha net bir söylemle sağlam bir zemine oturtulması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada aynı iş yerinde çalışan işçi ve memur arasında oluşan makas ciddi bir huzursuzluk olarak karşımıza çıkmıştır. Bu ülkede eğer ki kemer sıkılacaksa, tasarruf tedbirleri alınacaksa bu tedbirler herkesi kapsamalı” diye konuştu.

YANGINLA MÜCADELEDE TASARRUF OLMAZ

“Bu ülkede tasarruf edilecek tek adres orman mıdır? Kemerini sık diyeceğiniz tek çalışan işçi midir?” diyen Aslan, “Havaların ısınması ile birlikte her gün yangınla mücadele içerisinde olan yangından yangına koşan, gece gündüz uyumayan orman işçilerinden tasarruf etmeye kalkmak, ülkenin kazancından tasarruf etmek demektir. Fazla olandan tasarruf etmek yerine zaten eksik işçi ile ayakta durmaya çalışan orman teşkilatına tasarruf et demek doğru bir yaklaşım değildir“ şeklinde konuştu.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA