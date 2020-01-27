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27 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında yeni gelişme

27 Ocak 2020, Pazartesi 13:41
Reina'daki terör saldırısı davasında savcılık, Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ortaköy'deki Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin, 18'i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada savcılık saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

 

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcılık mütalaasında Abdulkadir Masharipov'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Diğer sanıklar hakkında da çeşitli sürelerde hapis cezası istenen mütalaada, 8 sanığın beraati talep edildi.

İddianameden 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyordu.  

İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 58 sanık bulunuyordu.  

Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov hakkında iddianamede, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.  

Masharipov hakkında ayrıca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.  

İddianamede, terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.  

İddianamede, terör örgütü içinde "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.  

Diğer sanıklar hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

 

AA

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